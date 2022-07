Riaan Naude : Er tötete als Trophäenjäger wilde Tiere – jetzt wurde er selbst erschossen

Riaan Naude zeigte sich gerne und oft mit getöteten Tieren, präsentierte ihre Körper vor der Kamera. Jetzt ist der 55-Jährige tot.

Riaan Naude bot die Jagd auf die Big Five an. Und auf Wunsch auch auf alles andere.

Naude soll auf dem Weg zum Kruger-Nationalpark gewesen sein, als er wegen seines überhitzten Wagens am Straßenrand hielt. Laut einem Augenzeugen soll daraufhin ein weißer Nissan-Pickup-Truck neben ihm gehalten haben, aus dem zwei Männer stiegen. Einer von ihnen soll den Trophäenjäger mit einem Schuss in den Kopf getötet haben. Wie die Organisation «Heritage Protection Group» auf Facebook mitteilt, stahlen die Männer anschließend eine seiner Waffen und flohen. In seinem Wagen fand man später Jagdgewehre, Whisky, Kleidung, Wasser und einen Schlafsack.