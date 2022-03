Bin Ladens Killer : Er tötete Osama - jetzt sucht er einen Job

Als Navy Seal, der Bin Laden tötete, sollte er in den USA ein Leben als Held führen können. Doch nach dem Austritt aus der Einheit kämpft der «Shooter» ums eigene Überleben.

Sequenz aus einem Bin-Laden-Video, das in dessen Anwesen in Abbottabad gefunden und im Mai 2011 vom US-Verteidigungsministerium veröffentlicht wurde. DPA

Der US-Elitesoldat, der die tödlichen Schüsse auf Al-Kaida-Chef Osama Bin Laden abfeuerte, ist heute arbeitslos und kämpft mit finanziellen Problemen. Das berichtete das Magazin «Esquire». Der frühere Soldat der Navy Seals sprach erstmals über den Kommandoeinsatz im Mai 2011 im pakistanischen Abbottabad und seine finanziellen Probleme nach dem Ausscheiden aus dem Militärdienst. Derzeit habe er nicht einmal eine Krankenversicherung, sagte der 35-jährige Familienvater, der anonym blieb und im Artikel «The Shooter» genannt wird. Als muskulös «wie ein Gewichtheber» beschreibt ihn der Journalist, dessen starke Arme dreiste Tattoos zieren.

Nach 16 Jahren im Militär verließ der Bin-Laden-Todesschütze im vergangenen Sommer die Navy Seals. Pensionsansprüche hätte er sich erst nach einer Dienstzeit von 20 Jahren erworben. Zur Armee kam er als 19-Jähriger, nachdem eine Freundin ihn verließ. «Weil sie mein Herz gebrochen hat, ist die Al Kaida nun dezimiert», scherzt er in einem der unzähligen Gespräche, die Journalist Phil Bronstein über den Zeitraum von mehr als einem Jahr mit ihm geführt hat.

Vergeblich habe sich der Soldat bemüht, zumindest die Krankenversicherung über das Militär zu behalten. Doch ihm sei nur gesagt worden: «Sie sind außer Dienst, Ihr Versicherungsschutz ist vorbei. Danke für die 16 Jahre. Scher dich zum Teufel.» Der frühere Elitesoldat versucht nun, sich als freiberuflicher Berater im Sicherheitsbereich durchzuschlagen.

Angst vor Racheakten

Im Privatleben erwies sich die Teilnahme am Einsatz gegen Bin Laden für den 35-Jährigen als Bürde. Seine Familie lebe in Angst vor möglichen Racheakten, erzählte er. Von seiner Frau habe er sich mittlerweile getrennt, die Familie lebe aber noch immer unter einem Dach - vor allem, um Kosten zu sparen. «Er hat so viel für sein Land gegeben, und nun scheint es, dass er im Staub zurückgelassen wird», sagte die Frau dem Magazin.

Ein Buch zu schreiben wie sein Kollege Matt Bissonnette kam für den Shooter nie in Frage. Einerseits verdiene Bissonnette zwar bestimmt Millionen mit seinem unter Pseudonym veröffentlichten Werk. Andererseits sei sein Name schon kurz nach der Enttarnung auf Dschihad-Websites aufgetaucht.

«Impliziter» Tötungsauftrag

Ausführlich wird im Artikel der Ablauf des Kommandoeinsatzes geschildert. Die Konfrontation mit Bin Laden dauerte nur 15 Sekunden. «Er sah verwirrt aus. Und deutlich größer, als ich erwartet hatte», sagte der Soldat. Weil der Al-Kaida-Chef seine jüngste Frau vor sich hergeschoben habe, habe er befürchtet, dass sie eine Sprengstoffweste tragen könnte. Außerdem habe Bin Laden eine Kalaschnikow in seiner Nähe gehabt.

«Er war eine Bedrohung», sagte der Soldat. Zwei Mal habe er Bin Laden in die Stirn geschossen, dann sei der Terrorist auf den Boden gesackt. Anschließend habe er noch einen Schuss auf Bin Ladens Kopf abgegeben: «Bumm, gleiche Stelle. Er war tot. Bewegte sich nicht.» Er habe sein Opfer angeschaut und sich dabei gefragt, ob das nun das beste oder das schlimmste gewesen sei, was er je in seinem Leben gemacht habe. «Das ist alles real und er ist es tatsächlich. Heilige Scheiße», fuhr es ihm durch den Kopf.

Abschiedsbriefe für den schlimmsten Fall geschrieben

Trotz eines optimalen Trainings gehörte zur Vorbereitung der Mission auch das Verfassen von Abschiedsbriefen im Falle eines Scheiterns. «Ich schilderte meinen Kindern, dass ich einen hehren Auftrag gefasst hatte und hoffte, ihn erfolgreich beenden zu können», beschreibt er die Szene. Ihm seien Tränen in die Augen geschossen, beim Gedanken daran, dass seine Familie diese Briefe jemals lesen würde. «Ich sah mich entweder tot oder in einem Gefängnis in Pakistan, wo man uns für den Rest des Lebens foltern wird.»

Dem Team 6 der Navy Seals sei klar gewesen, dass eine Gefangennahme Bin Ladens nicht in Frage komme. Zwar habe es keinen ausdrücklichen Tötungsauftrag gegeben, doch der Elitesoldat räumt ein: «Das war einfach implizit.» Als der Truppe der Auftrag eröffnet wurde, hätten sie gedacht: «Nun gut, es ist ja auch an der Zeit, diesen Sauhund zu töten.»

Vorbehalte gegen «Zero Dark Thirty»

Gegen den Film «Zero Dark Thirty», der in einer Darstellung der Bin-Laden-Aktion kulminiert, hat der Shooter den einen oder anderen Vorbehalt. Die Taktik der Seals sei «altmodisch» herübergekommen und der Einsatz habe weniger lang gedauert als im Film dargestellt. Zudem sei es undenkbar, dass man einander während einer solchen Aktion Befehle zuschreie, wie im Film dargestellt wird. So würde man den eigenen Aufenthaltsort verraten und dem Feind mitteilen, wohin er zielen muss. Man arbeite vielmehr mit Signalen, zum Beispiel ein Klopfen auf den Helm.

Gewissenskonflikte hat der Shooter keine. Er sei nicht religiös, doch er habe schon immer das Gefühl gehabt, für etwas ganz Besonderes auf der Welt zu sein. «Nach dieser Mission weiß ich: Das war es.»