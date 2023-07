Deutschland: Er verdient 10.000 Euro pro Monat und schläft trotzdem im Zelt

1 / 4 Johannes Fechner (SPD) ist Bundestagsabgeordneter. IMAGO/Future Image Der 50-Jährige verdient damit rund 10.000 Euro im Monat. imago images/Political-Moments Während der Sitzungswochen bevorzugt er es jedoch, im Zelt zu übernachten. «Da brauche ich keine Wohnung, die jemand anderes nötiger hat.» IMAGO/ingimage

Johannes Fechner ist Anwalt und seit 2013 SPD-Bundestagsabgeordneter in Deutschland. Sein Gehalt beläuft sich auf rund 10.000 Euro im Monat. Trotzdem campt der 50-Jährige seit 2019 regelmäßig. «Ich schlafe nur 80 Nächte im Jahr in Berlin», sagt er gegenüber der «Bild»-Zeitung. Immer dann, wenn eine Sitzungswoche ansteht, schläft Fechner auf dem Campingplatz. «Da brauche ich keine Wohnung, die jemand anderes nötiger hat.» In zwei Minuten habe er sein Zelt auf dem Platz aufgestellt.

Die Stimmung auf dem Campingplatz beschreibt der Politiker als «fast wie bei der SPD». Er möge es, morgens in der Schlange vor der Dusche die Gespräche zu hören, bei denen es manchmal auch um Politik gehe. «Ich diskutiere schon mit, aber sage in der Regel nicht, dass ich im Bundestag arbeite. Das würde sowieso keiner glauben.» Weshalb er hier schläft? «Weil es entspannt ist. Direkt am Wasser, an der frischen Luft. Ich schlafe hier tiefer, es tut gut, aus der Regierungsviertel-Blase raus und ins Grüne zu kommen.»

«Camper sind verrückte Geschichten gewohnt»

Nach dem Duschen macht der 50-Jährige sich in Freizeitkleidung auf den Weg in den Reichstag, wie er in der «Bild» weitererzählt. Seine Anzüge, Hemden und Krawatten hängen in seinem Abgeordnetenbüro. Erst spätabends kehrt er dann zurück auf den Campingplatz. Oft wird er auch von einem Chauffeur in der Bundestagslimousine zurückgebracht. «Klar gucken die Leute, wenn ein Anzugträger vorfährt. Aber Camper sind verrückte Geschichten gewohnt, die wundern sich nicht lange.»