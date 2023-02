David Carrick : Er vergewaltigte etliche Frauen – Londoner Polizist kriegt lebenslänglich

Von 2003 bis 2020 hat der Londoner Polizist David Carrick insgesamt zwölf Frauen vergewaltigt. Im Dezember des vergangenen Jahres gestand er all seine Taten. Nun steht das richterliche Urteil fest.

Am Montag und Dienstag protestierten zahlreiche Personen vor dem Gericht, in dem Carrick verurteilt wurde.

via REUTERS

Einige Frauen sperrte er nackt in ein winziges Kabuff, auf manche urinierte er – und immer wieder vergewaltigte er seine Opfer. Für diese Taten, die er vor Gericht eingeräumt hat, ist der Londoner Polizist David Carrick am Dienstag zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Mindestens 30 Jahre muss er hinter Gittern verbringen, wie Richterin Parmjit Kaur Cheema-Grubb in der britischen Hauptstadt entschied. Reglos nahm der Mann das Urteil auf.