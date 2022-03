Spektakulärer Job – Er wacht 85 Meter über dem Boden über die Gravity Towers

Im Alter von 56 Jahren und mit 30 Jahren Berufserfahrung ist Joaquim de Sousa Mendes nicht leicht zu beeindrucken. Der Kranführer der Gravity-Türme in Differdingen, der als «Auge der Baustelle» gilt, ist es gewohnt, jeden Tag mehrere Stunden in seiner Kabine in 85 Metern Höhe über dem Boden zu verbringen. Wenn er sich in seiner mit Bildschirmen ausgestatteten Kabine befindet, hat er nach dem 20-minütigen Aufstieg über die Leiter zu seinem Arbeitsplatz allerdings nicht viel Zeit, die Aussicht zu genießen.