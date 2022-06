Doktor Sex: «Er will nicht, dass ich über seine Impotenz rede!»

Antwort von Doktor Sex

eine erektile Dysfunktion – also die dauerhafte Unfähigkeit, eine Erektion bei sexueller Erregung zu bekommen oder aufrechtzuerhalten – kann die Lebensqualität des betroffenen Mannes und seiner Lebenspartnerin oder seines Lebenspartners sehr stark einschränken.

Da er keine andere Strategie kennt, ist es aus seiner Sicht logisch, dich in dieses Vermeidungs- und Rückzugsverhalten einbinden zu wollen. Dies ist aber keine Lösung! Selbstverständlich ist es dein Recht, dich mit jemandem auszutauschen über das, was du erlebst, und wie es sich für dich anfühlt. Und es wäre auch für deinen Mann wichtig, aus seinem Schneckenhaus herauszukommen und sich Hilfe zu holen!

Trotzdem bringt es nichts, wenn du ihn unter Druck setzt. Der Impuls sollte von ihm kommen, sonst ist kaum mit einer echten Veränderung zu rechnen. Wenn du magst, kannst du ihm ja meine Antwort zeigen. Vielleicht bewirkt sie einen Umschwung in seiner Haltung und seinem Denken.

Folgendes sollte dein Mann unbedingt wissen: Potenzprobleme können neben psychischen auch körperliche Ursachen haben. Besonders zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Übergewicht. Aber auch Alkohol, Nikotin und andere Drogen sowie manche Medikamente können zu Impotenz führen.

Daher sollten sich Männer mit Potenzproblemen unbedingt gründlich vom Hausarzt oder von einem Urologen untersuchen lassen. Nur so können körperliche Erkrankungen frühzeitig erkannt oder sicher ausgeschlossen werden. Sind psychische Probleme die Ursache, kann eine psychiatrisch-psychologische Begleitung hilfreich sein. Je früher Betroffene therapeutische Hilfe suchen, desto größer sind die Chancen auf Heilung.

Diagnostisch liegt eine «echte» erektile Impotenz dann vor, wenn ein Mann mindestens sechs Monate oder länger unfähig ist, eine Erektion zu bekommen oder so lange aufrechtzuerhalten, um einen befriedigenden Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Untersuchungen legen nahe, dass rund 50 Prozent der über 40-jährigen Männer zumindest vorübergehend davon betroffen sind. Ein «Risikofaktor» für Impotenz ist also auch das Alter.