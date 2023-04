Saint Von Colucci : Er wollte aussehen wie ein K-Pop-Idol und starb nach 12 Schönheit-OPs

Saint Von Colucci wollte als Schauspieler in Südkorea durchstarten. Doch wegen seines westlichen Aussehens fühlte sich der Kanadier oftmals diskriminiert, so sein Pressesprecher.

Der 22-jährige Schauspieler Saint Von Colucci starb in einem Krankenhaus in Südkorea, nachdem er sich zwölf Schönheitsoperationen unterzogen hatte. Er wollte aussehen wie K-Pop-Star Jimin von der Band BTS , weil er diesen in einer neuen Streaming-Serie verkörpern sollte.

220.000 Dollar hatte der Kanadier in den vergangenen zwölf Monaten für Eingriffe ausgegeben, um seinen Look jenem von Jimin anzupassen. Dazu gehörten Kieferimplantate, eine Nasenkorrektur, ein Facelifting, eine Lippenverkleinerung, ein Augenbrauen- und ein Augenlifting.

«Es ist so tragisch und unglücklich», so sein Sprecher Eric Blake, der seit März 2022 mit dem Schauspieler zusammengearbeitet hat. Dem 22-Jährigen sei bewusst gewesen, wie riskant Kieferimplantatoperationen seien, dennoch habe er sie unbedingt haben wollen. «Er war sich wegen seines Aussehens sehr unsicher», sagte Blake. Er habe seine Gesichtsform nicht gemocht, fand, dass sie zu breit war. Er wollte eine V-Form, wie sie bei asiatischen Menschen oft üblich sei.

Über die Zusage für seine Rolle als Jimin in der Serie, die im Oktober hätte ausgestrahlt werden sollen, habe sich der Nachwuchsschauspieler unendlich gefreut. «Er war extrem aufgeregt und hat so hart an sich gearbeitet», so Blake.