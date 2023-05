USA: «Er wollte mich nicht in Ruhe lassen» – so schlug Ella (13) einen Hai in die Flucht

«Der Hai war so stark»

Ella erzählte, dass sie am Donnerstag im flachen Wasser in der Nähe eines Stegs am Strand von Fort Pierce saß, als sie plötzlich einen stechenden Schmerz in der Seite spürte und sich dem Raubtier gegenübersah. «Der Hai war so stark», sagte sie dem Sender weiter. Ella erzählt, wie sie den Raubfisch – den sie als einen rund zwei Meter langen Bullenhai beschrieb – geschlagen habe.



Der Hai habe sich als Reaktion darauf vorübergehend zurückgezogen, eher er wieder auf sie zugeschwommen sei. «Er wollte mich nicht in Ruhe lassen, also musste ich mich weiter wehren, sodass er meinen Arm und meinen Finger erwischte», sagte Ella.