London: Er wollte Queen Elizabeth töten – nun steht er vor Gericht

Das habe der 20-jährige Angeklagte vor seiner Festnahme am ersten Weihnachtstag 2021 der Polizei gesagt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch bei einer Gerichtsanhörung in London mit. Dem Mann wird unter dem Hochverratsgesetz von 1842 zur Last gelegt, versucht zu haben, Ihrer Majestät Schaden zuzufügen. Anklagen unter dem Gesetz sind selten.