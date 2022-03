Johnny Depp vs. Amber Heard : Er wollte sie «verbrennen und ertränken»

Johnny Depp kam persönlich zur Anhörung vor dem Prozess gegen die Zeitung «The Sun». Dabei wurden belastende Textnachrichten vorgelesen.

Johnny Depp (56) war am Mittwoch persönlich für die Vorabanhörung in seinem Prozess gegen «The Sun» in London anwesend. Er verklagt die englische Zeitung und deren Chefredakteur wegen eines 2018 veröffentlichten Artikels, in dem er als der «Aggressor» in der Ehe mit Amber Heard (33) dargestellt wurde.