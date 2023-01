Kalifornien: «Er wollte uns absichtlich töten» – jetzt spricht die Ehefrau des Tesla-Fahrers

Neha Patel war noch bei Bewusstsein, als die Sanitäter die Frau aus dem weißen Tesla retteten, der kurz zuvor von einem Highway in Kalifornien über eine 76 Meter hohe Klippe stürzte. Noch während der Rettung sagte die Ehefrau von Dharmesh Phatel zu den Sanitätern: «Er wollte uns absichtlich töten!» Dies erklärte der Bezirksstaatsanwalt von San Mateo, Stephen Wagstaffe, am Montag gegenüber der «LA Times». «Sie sagte ganz einfach, dass dies kein Unfall war», so Wagstaffe weiter.