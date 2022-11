Wirtschaftsmission: Erbgroßherzog Guillaume besucht Südkoreas Kriegsdenkmal

1 / 7 Beim Besuch des Erbgroßhezogs am War Memorial war auch ein 96-Jähriger Zeitzeuge dabei. SIP SIP SIP

60 Jahre diplomatische Beziehungen waren Anlass der Luxemburger Wirtschaftsmission nach Südkorea, doch bereits im Koreakrieg Anfang der Fünfzigerjahre wurde zwischen den beiden Ländern ein bis heute haltendes Band geschlossen: 85 Soldaten aus dem Großherzogtum hatten das Land mit einer UN-Mission im Koreakrieg unterstützt. Da durfte am letzten Tag ein Besuch des War Memorials in Seoul nicht fehlen. In Anwesenheit eines 96-jährigen Veteranen ließ Erbgroßherzog Guillaume einen Strauß niederlegen, danach ging es u.a. mit Wirtschaftsminister Franz Fayot und dem südkoreanischen Minister für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten, Park Minshik, in das Gebäude es Denkmals, das zugleich auch auch ein Museum ist.

Bei der einzigen Militärintervention nach 1945, bei der Luxemburg Soldaten an die Front schickte, starben zwei Soldaten, 17 wurden verwundet. Heute sind noch sieben Veteranen am Leben. Der Erbgroßherzog erklärte: «Luxemburg war zwar die kleinste der sechzehn Streitkräfte der Vereinten Nationen während des Krieges, aber diese Freiwilligen kamen hierher, um mit ganzem Herzen zu kämpfen. Sie trugen zur Erfolgsgeschichte Koreas bei, zum Entstehen einer Nation, die zu einem Partner in der Wirtschaft, einem Verbündeten in einer zunehmend polarisierten Welt und einem engen Freund geworden ist.»

Zuvor hatten die Beteiligten der neuen Produktionsstätte der luxemburgischen Firma Rotarex in Asan eingeweiht, die in einer rekordverdächtigen Zeit von 18 Monaten gebaut wurde. 20 Millionen Euro Investition stecken in dem Standort, mit 1,2 Millionen hat die Provinz Chungcheongnam-Do das Vorhaben gefördert. Nun kann der asiatische Markt direkt aus Südkorea beliefert werden. Rotarex stellt u.a. Ventile und Druckregler her, die für spezielle Gase gedacht sind. Diese kommen beispielsweise bei der Produktion der großteils in Asien hergestellten Halbleiter zum Einsatz. Deren Bedeutung unterstrich Wirtschaftsminister Fayot bei der Einweihung: «Unsere Wirtschaft kann ohne Halbleiter nicht digitalisiert werden», sagte er.