Videoansprache: Erbgroßherzog Guillaume freut sich über Geburt des Prinzen

«Das ist für eine Familie jedes Mal ein sehr glücklicher Moment.» Der sichtlich müde, aber vor allem glückliche Erbgroßherzog Guillaume freute sich über die Geburt seines zweiten Sohnes François. Der Prinz erblickte am Montagmorgen das Licht der Welt . Der frischgebackene Vater meldete sich in einem Video zu Wort. «Die Geburt des Prinzen François ist sehr gut verlaufen, der Mutter geht es gut», beruhigt Guillaume gleich zu Beginn, der seine Rührung nicht verbergen kann.

«Es ist eine riesige Freude, dieses kleine Baby in unseren Armen halten zu können, er ist jetzt schon so süß. Das ist wirklich einer der schönsten Momente, die eine Familie teilen kann», sagt er mit einem Lächeln auf den Lippen. Die Geburt sei ganz anders als die von Charles gewesen.

Lob an das Krankenhauspersonal

Diesmal sei der Großherzog Henri sofort losgefahren, um den Erstgeborenen abzuholen. So konnten sich Guillaume und Stéphanie im Krankenhaus auf die Geburt konzentrieren. Anders als bei der ersten Geburt des Paares, konnten die Großeltern mit dem kleinen Bruder als erste gratulieren. «Seine Reaktion war sehr süß», berichtet der stolze Vater.

Der luxemburgische Thronfolger richtete auch ein paar Worte an das Krankenhauspersonal der Entbindungsklinik Grande-Duchesse Charlotte: «Es war eine sehr schöne Erfahrung», so der Erbgroßherzog und richtete ein «ganz großes Dankeschön an das gesamte Team des Krankenhauses, das sehr professionell, aber auch mit viel Herz handelt».