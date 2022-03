Prinzessin in Luxemburg : Erbgroßherzogin Stéphanie wird heute 38 Jahre alt

LUXEMBURG – Die Gattin von Erbgroßherzog Guillaume feiert heute ihren 38. Geburtstag.

Stéphanie ist die Jüngste von acht Geschwistern. Die Grundschule besuchte sie in ihrem Geburtsort Ronse. Danach machte sie zunächst ihre Sekundarstudien am Collège Sainte-Odile in Frankreich, anschließend am Institut de la Vierge Fidèle in Brüssel, wo sie im Jahr 2002 ihr Abschlussdiplom erhielt. Ihr Studium führte sie für ein Jahr nach Moskau, wo sie die russische Sprache und Literatur studierte und das Violinspielen perfektionierte. Ihren Uni-Abschluss machte sie später in Leuven und in Berlin.