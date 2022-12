USA : Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert Teile Nordkaliforniens

Etwa 340 Kilometer von San Fransisco entfernt, sind die Einwohner einer kleinen Ortschaft in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) durch ein starkes Beben geweckt worden.

Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat am Dienstag Teile Nordkaliforniens erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Zentrum der Erschütterungen in Ferndale, einem kleinen Ort rund 340 Kilometer nordwestlich von San Francisco. Einwohner wurden gegen 2.34 Uhr Ortszeit aus dem Schlaf gerüttelt und mehr als 55.000 Haushalte in dem Gebiet waren danach ohne Strom, wie die Beobachtungsstelle poweroutage.us mitteilte.