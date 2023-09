Erdbeben in Marokko: Kadija kam zum Urlaub und blieb zum Helfen

Fünf Tage, nachdem bei einem starken Erdbeben in Marokko mehr als 2900 Menschen ums Leben gekommen sind und 5000 verletzt wurden, dauert die Suche nach sowie die Versorgung von Überlebenden weiter an. Kadija, eine ehemalige Grenzgängerin aus Longwy, war zum Zeitpunkt des Erdbebens bei ihrer Familie im Atlasgebirge. «Ich hörte einen Knall wie von einem riesigen Knallkörper, ein Donnerschlag. Zuerst dachte ich, ich träume, aber wir wurden alle von dort weggeschleudert» schildert sie das Beben.

Die ehemalige Sekretärin einer Kindertagesstätte ist seit Mitte August auf Urlaub in Marokko und hatte ihren Aufenthalt in Ait Mansour wegen gesundheitlicher Probleme ihres Onkels bis zum 7. September verlängert. Während des Bebens lag Kadija in ihrem Bett und ihre Onkel und Tanten im Wohnzimmer. Als sie die Erschütterungen bemerkte, zog sie sich reflexhaft ein T-Shirt über, nahm ihr Handy und eilte über das Erdgeschoss ins Freie. «Das ganze Dorft versammelte sich auf einem unbebauten Grundstück in der Nähe», erinnert sie sich. Viele davon schreiend oder weinend im Schock.