Türkei: Mehr als 600 Tote nach Erdbeben – Gaspipeline explodiert

Die Rettungsarbeiten in der Türkei und in Syrien werden durch das Wetter erschwert. In der Region herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. An vielen Orten liegt noch Schnee. Die Türkei ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen. Dort grenzen zwei der grössten Kontinentalplatten aneinander: die afrikanische und die eurasische. Der größte Teil der türkischen Bevölkerung lebt faktisch in ständiger Erdbebengefahr.