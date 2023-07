Wissenschaftler aus den USA teilten am Donnerstag mit, dass seit dem 3. Juli 2023 dreimal in Folge der heißeste Tag der Messgeschichte gemessen wurde.

New York : Erde stellt am dritten Tag in Folge Temperaturrekord auf

Hitze im Auto Am Montag hatte die Durchschnittstemperatur der Erde bei 17,01 Grad Celsius gelegen. Britta Pedersen/dpa

Wissenschaftlern der Universität Maine zufolge ist am gestrigen Mittwoch weltweit ein erneuter Temperaturrekord aufgestellt worden. Die globale Durchschnittstemperatur lag demnach bei 17,18 Grad Celsius. Damit sei ein am Dienstag aufgestellter Rekordwert wieder erreicht worden. Am Montag hatte die Durchschnittstemperatur der Erde bei 17,01 Grad Celsius gelegen – schon das ein Rekord, der jedoch bereits an den beiden darauffolgenden Tagen überboten wurde.

Die Werte beruhen auf Ergebnissen des Climate Reanalyzer, einem Instrument, das Satellitendaten und Computersimulationen zur Messung des Weltklimas nutzt. Die Rekordtemperaturen dieser Woche sind nicht offiziell. Wissenschaftler verwenden in der Regel viel langfristigere Messungen – Monate, Jahre, Jahrzehnte -, um die Erwärmung der Erde zu verfolgen. Der Klimawissenschaftler Sean Birkle von der University of Maine, der den Climate Reanalyzer entwickelt hat, sagte, die täglichen Zahlen seien aber eine nützliche Momentaufnahme dessen, was in einer sich erwärmenden Welt passiere.

Experten warnen seit Monaten vor Rekordhitze

Die US-Wetterbehörde NOAA gab an, dass sie die Zahlen bei ihren offiziellen Rekordberechnungen berücksichtigen werde. Die leitende NOAA-Wissenschaftlerin Sarah Kapnick sagte unter Verweis auf andere Daten, dass die Welt am Mittwoch wahrscheinlich den heißesten Tag seit «mehreren hundert Jahren» erlebt habe.

Experten warnen schon seit Monaten, dass der Klimawandel 2023 für eine Rekordhitze sorgen könnte. In dieser Woche wurden in der kanadischen Provinz Québec und in Peru neue Temperaturrekorde aufgestellt. Peking meldete letzte Woche neun Tage in Folge, an denen die Temperatur 35 Grad Celsius überstieg. Auch viele Städte in den USA von Medford (Oregon) bis Tampa (Florida) erreichten neue Höchstwerte.