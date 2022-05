Türkei : Erdogan droht mit neuem Einmarsch in Syrien für Schaffung von Sicherheitszone

Laut dem türkischen Präsidenten soll erneut eine Militäroperation in Nordsyrien erfolgen, um die Bemühungen um eine Sicherheitszone entlang der Grenze wieder aufzunehmen. Es wäre bereits das vierte Mal, dass türkische Soldaten in Syrien eindringen.

Mit dem angedrohten Militäreinsatz will Erdogan die Arbeit an einer Sicherheitszone entlang der Grenze wieder aufnehmen. Im Bild türkische Offiziere bei einer Militärparade.

Im Anschluss an eine Kabinettssitzung hat der türkische Präsident Erdogan mit einer erneuten Militäroperation in Syrien gedroht.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Montag mit einer neuen Militäroperation in Syrien gedroht. Im Anschluss an eine Kabinettssitzung sagte Erdogan, das Ziel einer solchen Operation sei die Wiederaufnahme der türkischen Bemühungen zur Schaffung einer 30 Kilometer langen Sicherheitszone entlang der Grenze zu Syrien.

Die türkischen Streitkräfte sind dreimal in Nordsyrien eingedrungen und haben Gebiete entlang der Grenze unter ihre Kontrolle gebracht. Sie wollten so ein Eindringen der Terrorgruppe IS und der kurdischen YPG-Miliz verhindern. Die Türkei betrachtet die YPG als einen verlängerten Arm der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, die auch in der EU und in den USA als Terrororganisation gilt.