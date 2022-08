Ukraine-Krieg : Erdogan will ein Treffen zwischen Putin und Selenski organisieren

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und UN-Generalsekretär António Guterres trafen Ukraine-Präsident Selenski in Lwiw. Erdogan trat dabei in der Rolle eines Vermittlers auf.

Der ukrainische Präsident Wolodimr Selenski hat mit UN-Generalsekretär António Guterres und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Gespräche über die dringendsten Probleme infolge des russischen Angriffskriegs in seinem Land geführt. Das Treffen fand am Donnerstag in Lwiw nahe der polnischen Grenze statt. Auf der Tagesordnung standen insbesondere die Sicherheit des größten Atomkraftwerks Europas nahe der Front im Südosten der Ukraine und ukrainische Getreideexporte in von Lebensmittelknappheit bedrohte Weltregionen. Fortschritte oder gar Durchbrüche wurden nicht gemeldet.