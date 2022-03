Türkei : Erdogan will US-Stützpunkte schließen

Sollten die USA Sanktionen gegen sein Land in Kraft setzen, werde man die entsprechende Antwort geben, sagte der türkische Präsident Erdogan.

«Wenn erforderlich» könne man die von den USA genutzte Luftwaffenbasis Incirlik und die US-Radarstation Kürecik in der Provinz Malatya schließen, sagte Erdogan am Sonntagabend in einem Interview mit dem Sender A Haber. Insbesondere wenn «Maßnahmen wie Sanktionen» gegen die Türkei in Kraft treten sollten, werde man die entsprechende Antwort geben, sagte Erdogan.