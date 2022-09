Ukraine-Krieg : Erdogan wirft dem Westen «Provokationen» gegenüber Russland vor

Angesichts der Energiekrise in Europa hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dem Westen «Provokationen» gegenüber Russland vorgeworfen.

Die Türkei hatte bereits wiederholt angeboten, in dem Konflikt zu vermitteln.

Bei einem Besuch in der serbischen Hauptstadt Belgrad sagte Erdogan am Mittwoch, er verstehe die Entscheidung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Gaslieferungen über Nord Stream 1 nach Deutschland zu stoppen. «Ich kann ganz klar sagen, dass ich die Haltung des Westens nicht korrekt finde, denn es ist eine Politik, die auf Provokationen basiert», sagte Erdogan.

«Solange Sie versuchen, einen solchen Provokationskrieg zu führen, werden Sie nicht das gewünschte Ergebnis erzielen», sagte Erdogan weiter. Die Türkei pflegt sowohl zu Russland als auch zur Ukraine gute Beziehungen. Ankara lieferte Kiew Militärdrohnen, schloss sich aber nicht den westlichen Sanktionen gegen Moskau wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine an. Erdogan hatte bereits am Dienstag die westlichen Sanktionen für die Energiekrise in Europa verantwortlich gemacht.