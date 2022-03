Zweiter Abgang : Erdrutsch verschluckt Straße in Norwegen

Ein Erdrutsch hat ein riesiges Loch in die norwegische Küstenlinie gerissen. Es ist der zweite Abgang innerhalb weniger Tage: Beim ersten waren mehrere Häuser ins Meer gerutscht.

Erst vergangenen Mittwoch hat ein Erdrutsch acht Häuser in den Altafjord in Norwegen gespült. Nun ist es in der Gegend zu einem zweiten Abgang gekommen. Dieses Mal wurde ein großes Stück der alten Europastraße 6 weggerissen.