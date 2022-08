Schieburg : Erdrutsch verschüttet Bahn-Tunnel in Luxemburg

KAUTENBACH – Während Wartungsarbeiten am Tunnel Schieburg zwischen Kautenbach und Wilerwiltz sind am Samstag Felsen auf die Gleise gestürzt.

Der Tunnel ist Teil der CFL-Linie 10 in Richtung Belgien.

Glück im Unglück! Am Samstagmorgen gegen 11 Uhr hat sich oberhalb der CFL-Bahnlinie 10 ein Erdrutsch ereignet und die Gleise am Tunnel Schieburg über vier Meter mit Geröll verschüttet. Da derzeit Wartungsarbeiten auf der Strecke zwischen Kautenbach und Wilerwiltz durchgeführt werden, wurde niemand verletzt. Alle Arbeiter konnten aus dem Tunnel evakuiert werden.

Die Eisenbahngesellschaft CFL räumte den Vorfall am späten Sonntagnachmittag per Pressemitteilung ein. Zuvor hatte RTL darüber berichtet. Im Vorlauf der Arbeiten seien alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen worden, inklusive geologischer Proben. «Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, wird jetzt untersucht, damit die Arbeiten fortgeführt werden können», heißt es abschließend in der Mitteilung.