Waldbrände : Erfolge bei Brandbekämpfung von Portugal bis Frankreich – Feuer in Slowenien

Während sich bei der Brandsituation in Spanien, Frankreich und Portugal Entspannung abzeichnet, entwickelt sich die Lage im slowenischen Grenzgebiet zu Italien dramatisch. In Bosnien-Herzegowina lodern Flammen in einem Schutzgebiet.

Die Campingplätze an Europas höchster Wanderdüne konnten nicht rechtzeitig gerettet werden. AFP

Im Kampf gegen Waldbrände in mehreren Ländern Europas haben die Löschkräfte Erfolge verzeichnet. Aus Portugal wurden am Donnerstag zunächst keine neuen Ausbrüche gemeldet, in Frankreich gewann die Feuerwehr allmählich die Oberhand über zwei große Brände – und auch in Spanien wurde ein Feuer eingedämmt, das am Wochenende zwei Menschen das Leben gekostet hatte. Weniger hoffnungsvoll klangen dagegen die Stellungnahmen zu einem Brand in Slowenien an der Grenze zu Italien, wo am Donnerstag drei Dörfer evakuiert werden mussten.

In Spanien kämpfte die Feuerwehr gegen neun Feuer an. Als die gefährlichsten galten zwei Ausbrüche im Nordwesten Galiciens. Einige der 11.000 wegen der Brände in Spanien evakuierten Menschen konnten in ihre Häuser zurückkehren. Eine wichtige Autobahn in der nordwestlichen Provinz Zamora wurde nach zwei Tagen Sperrung wieder freigegeben. Zugleich gingen die Temperaturen zurück, die zuletzt auf mehr als 40 Grad geklettert waren. Eine Dürre hatte günstige Bedingungen für Waldbrände in Spanien geschaffen. Die höchste für Donnerstag vorhergesagte Temperatur in Spanien sollte bei 32 Grad liegen.

Im Südwesten Frankreichs, wo mehr als 2000 Feuerwehrleute unterstützt von Löschflugzeugen rund um die Uhr seit mehr als einer Woche gegen zwei große Brände in trockenen Kiefernwäldern im Einsatz gewesen waren, gewannen die Brandbekämpfer langsam die Oberhand. Die Feuerwehr im Département Gironde erklärte, beide Brände, die zur Evakuierung von Zehntausenden Menschen und zerstörten Campingplätzen geführt hatten, seien eingedämmt. Der Einsatz dauerte jedoch an. Von behördlicher Seite hieß es, man hoffe, die Feuer innerhalb von Wochen für komplett erloschen erklären zu können.

Behördenvertreter in der Region Karst in Slowenien sprachen unterdessen vom größten Brand seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991. «Das Feuer ist noch lange nicht am Ende», sagte Srecko Sestan, Leiter des slowenischen Zivilschutzes, der Nachrichtenagentur STA. Den Angaben zufolge wüteten die Flammen auf einer Fläche von etwa 2000 Hektar und entzündeten teils Blindgänger aus dem Ersten Weltkrieg. Unterstützt von Polizei und Armee kämpften mehr als 1000 Löschkräfte dagegen an. Auch Hubschrauber aus Österreich, der Slowakei und Kroatien kamen zum Einsatz.

Im Naturpark Blidinje im Süden von Bosnien-Herzegowina riefen die Behörden nach einem tagelangen Brand wegen der Gefahr für das Schutzgebiet eine Naturkatastrophe aus.