Rheinland-Pfalz : Erfrorene Pythons könnten auch aus Luxemburg gekommen sein

Nachdem am Wochenende 14 Schlangen in Konz-Niedermennig nahe Trier ausgesetzt wurden und erfroren sind, sucht die Polizei nach einem Verdächtigen. «Wir wissen nicht, woher die Schlangen kommen, und suchen Zeugen», sagte ein Sprecher der Kriminalpolizei in Trier am Mittwoch. Am Sonntag waren die toten Königspythons von einer Zeugin in der Nähe eines Altkleidercontainers gefunden worden. Vermutlich seien die Tiere bereits am Samstag ausgesetzt worden und daraufhin bei Minustemperaturen erfroren, hieß es.