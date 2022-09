Luxemburg: Ergebnis der Tripartite-Verhandlungen steht fest – Indexierung wird nicht verschoben

Wir haben ein Maßnahmenpaket im Kampf gegen die Inflation beschlossen, das es so in Luxemburg noch nie gegeben hat», verkündet Premierminister Xavier Bettel (DP) am dritten und finalen Verhandlungstag der Tripartite. Nach langen drei Tagen des Verhandelns konnten sich die Sozialpartner am späten Dienstagabend auf ein Grundsatzvereinbarung einigen – trotz holprigem Start. «Der soziale Dialog ist nicht immer einfach, aber er führt zu einem Ergebnis», heißt es von Luxemburgs Premier.