Ermittlungen: Erhielt Moskau von deutschem Doppelagenten Informationen zum Krieg? 

Der mutmaßliche deutsche Spion Carsten L. war im BND selbst enttarnt und dann auf Anweisung der Bundesanwaltschaft festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft.

via REUTERS

Carsten L. ist der mutmaßliche Doppelagent beim deutschen Bundesnachrichtendienst (BND), der letzte Woche in Berlin aufgeflogen ist. Er arbeitete als leitender Mitarbeiter in der streng geheimen technischen Auslandsaufklärung beim deutschen Geheimdienst, heißt es aus Berliner Sicherheitskreisen.

Die Generalbundesanwaltschaft wirft ihm vor , dieses Jahr Staatsgeheimnisse an Russland übermittelt zu haben: «Im Jahr 2022 übermittelte er Informationen, die er im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit erlangt hatte, an einen russischen Nachrichtendienst. Bei dem Inhalt handelt es sich um ein Staatsgeheimnis im Sinne des § 93 StGB.»

Erhielt Kreml geheime Lageeinschätzungen zur Ukraine?

Zu dem Material gehörten auch beschaffte Erkenntnisse aus Lauschoperationen befreundeter Partnerdienste – unter anderem von der National Security Agency (NSA) der USA und dem britischen Abhördienst Government Communications Headquarters (GCHQ). Beim deutschen Geheimdienst bestehe daher die große Sorge, dass Carsten L. auch Material von befreundeten Geheimdiensten an die Russen weitergegeben haben könnte, wie Focus.de schreibt.

Königsdisziplin der Spionage

Sollte sich der Verdacht gegen Carsten L. bestätigen, wäre das angesichts des Ukraine-Krieges erst recht brisant. Moskau hätte ausgerechnet während des russischen Angriffskrieges beim deutschen Auslandsnachrichtendienst einen Doppelagenten platziert – was als Königsdisziplin der Spionage gilt, da die Agenten beim Anwerben durch fremde Geheimdienstler «umgedreht» werden. Der deutsche Justizminister Marco Buschmann bezeichnete den Fall denn auch als «wichtigen Schlag gegen russische Spionage».

Landesverrat kann lebenslang heißen

Carsten L. war im BND selbst enttarnt und dann auf Anweisung der Bundesanwaltschaft festgenommen worden. Er sitzt in Untersuchungshaft. Wer Landesverrat begeht, verrät einer fremden Macht ein Staatsgeheimnis. Darauf steht in Deutschland eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und höchstens 15 Jahren, in besonders schweren Fällen aber kann es sogar lebenslange Haft sein.