Trump und Moon : Erhöhte Autoquote, dafür keine Strafzölle

Die USA und Südkorea haben in New York ein neues Freihandelsabkommen unterzeichnet.

«Unternehmen aus beiden Ländern können ihre Geschäfte nun auf einer stabileren Basis machen», sagte Moon Jae-in bei der Unterzeichnung des Papiers in New York, auf das sich beide Seiten im Grundsatz bereits im April geeinigt hatten.

Die Unterzeichnung kommt am Tag, an dem der Handelskrieg der USA mit China in vollem Umfang entbrannt ist. Die USA setzten am Montag Sonderzölle auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar in Kraft. Peking reagiert mit Vergeltungszöllen für US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar.