Erhöhte Preise: Apple streicht beim iPhone 15 beliebte Farben

So wird die bisherige Gold-Variante des Pro-Modells durch ein dunkles Grau ersetzt. (Im Bild: iPhone 14 Pro Gold.)

Getty Images via AFP

Weniger Farben, mehr Haltbarkeit: Beim iPhone 15 Pro wird in Zukunft auf zwei beliebte Farben verzichtet.

Der Verkauf des iPhone 15 Pro soll bereits in wenigen Wochen starten und der Hersteller wird laut 9to5mac.com erstmals auf einen Titanrahmen setzen. Das Material ist robuster und leichter als der bisherige Edelstahl- oder Aluminium-Rahmen. Zusätzlich ist Titan korrosionsbeständig, sprich: Das Material ist beständiger gegenüber Feuchtigkeit und könnte somit die Lebensdauer des iPhones verlängern.

Was hat das mit den Farben zu tun?

Die goldfarbenen Edelstahl-iPhones gibt es seit der Einführung des iPhone XS seit 2018. Die beliebte Farbe soll also nach fünf Jahren komplett eingestellt werden, sobald das iPhone 15 Pro erscheint. Die normalen Versionen des iPhone 15 sollen aber weiterhin in verschiedenen Farben angeboten werden, und zwar in Schwarz, Grün, Blau, Gelb und Pink.