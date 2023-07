Work-Life-Balance: Erholung im Urlaub – Wie setzen Firmen das «Recht auf Abschalten um»?

LUXEMBURG – Am 13. Juni wurde das «Recht auf Abschalten» gesetzlich verankert. Wie weit sind die Unternehmen schon in der Umsetzung?

In ihrer Freizeit sollen Mitarbeiter nicht mehr erreichbar sein müssen. So will es ein neues Gesetz. Unsplash.com

Mit dem im Juni verabschiedeten Gesetz soll sichergestellt werden, dass Arbeitnehmer im Urlaub sprichwörtlich «abschalten» können. Das Gesetz dient zum Schutz der Arbeitnehmer, die innerhalb ihres Urlaubs nicht für ihre Arbeitgeber erreichbar sein müssen. Stattdessen werden sie ermutigt, sich zum Schutz und Förderung ihrer Gesundheit tatsächlich zu erholen.

Unternehmen haben seit Juli eine Frist von drei Jahren, um das Gesetz umzusetzen. Viele Firmen haben sich aber gleich an die Arbeit gemacht, so zum Beispiel die Luxemburger Post, die das Recht auf digitales Abschalten bereits in den Tarifvertrag von 2021 aufnahm.

Viele Unternehmen arbeiten bereits an Lösungen

Die Mehrzahl der von L'essentiel befragten Unternehmen gab an, in Zusammenarbeit mit Personalvertretern explizit an dem Thema zu arbeiten. Beispiele hierfür sind die BIL, die Travel Group oder die CFL.

Das Unternehmen Flibco gibt an, dass ihm die Work-Life-Balance seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein «zentrales Anliegen» sei. So wurde eine Viertagewoche eingeführt und laut eigenen Angaben darauf hingewiesen, dass die Freizeit der Erholung diene. Zudem soll für den digitalen Bereich eine Best-Practice-Charta entwickelt werden.

«Wenn wir unser Mobiltelefon täglich benutzen, ohne es wieder aufzuladen, funktioniert es irgendwann nicht mehr. Das Gleiche gilt auch für Menschen.» Unternehmenspsychologin Maryse Hansen

Arbeitnehmer sollen im Falle eines Abschaltens auch nicht in Angst leben müssen. So weist die Gewerkschaft OGBL ausdrücklich darauf hin, dass Arbeitgeber grundsätzlich nicht berechtigt seien, nicht erreichbaren Mitarbeitern in ihrer Freizeit zu kündigen, wie Frédéric Krier, Mitglied des Exekutivausschusses des OGBL erklärt.