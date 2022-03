Rache im Dschungelcamp : Eric Stehfest verweigert den anderen das Essen

Der Schauspieler ist nicht bereit, für Menschen zu leiden, die er nicht ausstehen kann – und verweigerte die Prüfung. Der Entscheidung geht eine Reihe von Streits zuvor.

Eric Stehfest trat nicht zur Prüfung an – aus bisher einmaligen Gründen.

Premiere im Dschungelcamp: In der zehnten Episode von «Ich bin ein Star – hol mich hier raus!» spielte sich in Südafrika ein Drama ab, das es bisher noch nie gegeben hat. Eric Stehfest (32) verweigerte seine Dschungelprüfung – und somit allen anderen Kandidatinnen und Kandidaten das Essen. Der Grund: Der GZSZ-Darsteller steht seit Tagen mit seiner Konkurrenz auf Kriegsfuß.

So unterstellte der Schauspieler, wegen dem kürzlich ein Duschverbot erlassen wurde, seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern: «Die sind alle Fake» – und nennt sogar Namen: «Ich persönlich könnte auf die Energien von Linda, Peter, Tina und Filip verzichten», so der 32-Jährige. Auch mit Harald Glööckler (57) versteht er sich nicht. Nachdem ihm der Modedesigner beiläufig geraten hatte, nicht alle seine Storys zu glauben, platzte es aus Eric heraus: «Das geht gar nicht! Wir können nicht einfach Geschichten in die Welt scheißen, nur damit uns andere toll finden.»