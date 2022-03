Sprechchöre und Ovationen – Eriksen genießt Gänsehautmomente bei Rückkehr ins Parken-Stadion

Christian Eriksen war den Tränen nahe. 290 Tage nach seinem Herzstillstand kehrte der Mittelfeldstar mit der dänischen Nationalmannschaft an den Ort zurück, an dem er bei der Fußball-EM zusammengebrochen war. Im Kopenhagener Parken-Stadion knüpfte Eriksen am Dienstag im Test beim 3:0 gegen Serbien da an, wo er drei Tage zuvor beim 2:4 in den Niederlanden begonnen hatte. Denn im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr traf er zum zweiten Mal. «Diese Nacht nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein», sagte der 30-Jährige dem Sender «Kanal 5».