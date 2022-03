FC Brentford : Eriksen zeigt seine Stärken im ersten Spiel für Brentford

Christian Eriksen ist zurück auf dem Fußballplatz. Acht Monate nach seinem Zusammenbruch bei der WM steuerte er beim Testspiel seines neuen Clubs FC Brentford eine Torvorlage bei.

Der 109-fache dänische Nationalspieler, der auch die Rückkehr in die Auswahl und eine Teilnahme an der WM in Katar anstrebt, war am letzten Tag der Transferperiode in die Premier League zurückgekehrt. Eriksen hatte sich bei Aufsteiger Brentford zuvor umfassenden medizinischen Untersuchungen unterziehen müssen. Er war am 12. Juni 2021 während der EM-Partie gegen Finnland vor heimischem Publikum in Kopenhagen plötzlich zusammengebrochen - sein Herz war ohne Vorwarnung stehengeblieben. Eriksen musste wiederbelebt werden, danach wurde ihm ein Defibrillator implantiert.