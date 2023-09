Eritreer-Treffen : Nach Randale-Wochenende steht das nächste Treffen an

Am Wochenende kam es bei einem Treffen von Exil-Eritreern in Stuttgart zu massiven Ausschreitungen untereinander. Vor allem der deutsche Staat steht nun in Kritik bezogen auf die Sicherheit. Für kommenden Samstag ist bereits eine weitere Veranstaltung geplant.