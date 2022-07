Ozonalarm ausgerufen : Nur noch Tempo 90 auf Luxemburgs Autobahnen erlaubt

LUXEMBURG – Während das Thermometer am Dienstagnachmittag an manchen Stellen im Großherzogtum fast 37 Grad anzeigt, wurde die Höchstgeschwindigkeit auf den Autobahnen begrenzt.

Die für die Luftqualität zuständige Einheit für Umweltüberwachung und -bewertung ( Unité surveillance et évaluation de l'environnement) hatte vorab gewarnt, dass der europäische Informationsschwellenwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Ozon in der Luft aufgrund der derzeitig kursierenden Hitzewelle überschritten werden könnte. Seit 17.15 Uhr am heutigen Dienstag ist dies nun der Fall. Infolgedessen gilt nun auf allen Autobahnen in Luxemburg eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 Stundenkilometern.