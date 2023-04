Freizeitpark: Erlebe die Welt der Dinosaurier an der Grenze zu Luxemburg

1 / 17 Bis zum 5. November ist der Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen in diesem Jahr von 10 bis 18 Uhr geöffnet. (in der letzten Woche schließt der Park bereits um 17 Uhr) L'essentiel/Nora Riedel Die Reise beginnt in einer Zeit vor den Dinosauriern, als neben Amphibien riesengroße Insekten auf der Erde gelebt haben sollen. L'essentiel/Nora Riedel Neben den Modellen sind immer wieder Original-Exponate, wie dieser Armknochen in Sandstein, zu sehen. L'essentiel/Nora Riedel

Die Osterferien haben begonnen und endlich scheint sich auch der Frühling über Luxemburg und der Großregion zu zeigen. Wer die Ferien nicht komplett im Großherzogtum verbringen möchte, ist im Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen, fünf Kilometer von der deutsch-luxemburgischen Grenze, genau richtig. Seit 2015 leben hier fast 200 Dinosaurier aus unterschiedlichen Zeitaltern.

Schon beim Überschreiten der Grenze in Echternach wird man von dem ersten Dino begrüßt. Je nach Jahreszeit ist dieser übrigens passend dazu angezogen. Mitten in der atemberaubenden Teufelsschlucht befindet sich dann der Dinopark. Die Reise beginnt jedoch noch vor der Zeit der Dinos. Im Devon lernt man den Ichthyostega kennen, eines der ersten Wirbeltiere, die es vor etwa 370 Millionen Jahren an Land geschafft haben. Nach zwei weiteren Amphibien-geprägten Epochen gelangt man schließlich ins Trias, der Anfangszeit der Dinosaurier, wo man etwa dem Eifelosaurus triadicus begegnet, der unter anderem in der Nähe von Hillesheim in der Eifel gelebt hat.

Auch luxemburgische Vertreter dürfen nicht fehlen. Im Jura trifft man auf den Dilophosaurus und den in Rümelingen nachgewiesenen Scelidosaurus. Und dann fühlt man sich plötzlich wie in Jurassic Park. An lebensechten Dinosauriern vorbei gelangt man zu einem typischen Geländewagen aus der Filmreihe, gefolgt von dem wohl größten Dinosaurier, dem etwa 40 Meter langen Seismosaurus.

Kurze Verschnaufpause in der Kreide

Inmitten des Parks können zumindest die erwachsenen Besucher einmal durchatmen. Im Forscher-Camp können die Kinder selbst zum Archäologen werden, und im Paleo Lab haben sie Gelegenheit, dem Präparator Ole Funk-Dinglinger beim Präparieren von echten Fossilien über die Schulter zu schauen.

Nach dem Dinosaurierzeitalter geht es noch weiter. Nach dem Massensterben der Riesenechsen baute sich die Welt langsam wieder auf, im Quartär werden schließlich die ersten Menschen vorgestellt. Und auch für die Zeit nach uns gibt es einen Abschnitt im Park. Inspiriert von der Dokumentarserie «The Future is wild» trifft man im Futura-Zeitalter auf Wesen, die unsere Erde möglicherweise in fünf, 100 oder 200 Millionen Jahren bewohnen werden.

Kinder können im Forscher-Camp in die Fußstapfen von Archäologen treten. L'essentiel/Nora Riedel

Der Dinosaurierpark Teufelsschlucht steht niemals still. «Wir versuchen, jedes Jahr neue Bereiche zu errichten. Momentan arbeiten wir an dem Meteoriteneinschlag in Chicxulub», erklärt Elke Wagner, Projektmanagerin des Dinosaurierparks und gelehrte Archäologin und Ethnologin. Die naturgetreuen Modelle und leicht verständliche Infotafeln sorgen zusammen mit der merklichen Liebe zum Detail dafür, dass sich Groß und Klein im Park wohlfühlen. Vor allem an den sonnigen Tagen. «Es ist so schön, durch den Park zu laufen und die strahlenden Gesichter der Besucher zu sehen – jetzt, wo sich die Sonne wieder zeigt», freut sich Elke Wagner.

Besucher von nah und fern

Der Park ist auch über die Eifel hinaus bekannt. Viele Besucher nehmen einen weiten Weg auf sich, um die Geschichte der Zeit zu entdecken. Nadja und ihre Familie sind 300 Kilometer gereist, um die Osterferien in der Eifel zu verbringen. Um den Dinopark zu besuchen, hat die vierköpfige Familie nochmal eine Stunde Autofahrt am Morgen auf sich genommen. «Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Unsere Kinder sind jetzt zwei und vier und auch für sie ist der Park super», erklärt sie. Besonders das Forscher-Camp hat es den Kleinen angetan.

«Man kann hier wunderbar durch die Natur laufen, und die Kinder haben sich sehr gefreut, herzukommen. Es ist einfach ein wunderschöner Ort», schwärmt Sarah, eine Luxemburgerin, die den Park zusammen mit Bilan und den Kindern Amira und Ryan zum zweiten Mal besucht.

Gerne kommen die Besucher auch häufiger vorbei. «Ich fand es am besten, den Dinoknochen auszugraben und Edelsteine zu finden», berichtet Samuel voller Freude. Er war bereits fünf oder sechs Mal mit seiner Familie im Park. Sein Bruder David ist mittlerweile ein großer Dino-Fan. «Mir haben die Dinos am meisten gefallen. Der Stegosaurus ist mein Lieblingsdino, er ist das Tollste, was ich gesehen habe», freut er sich.

Zwischen Dinosauriern übernachten.

Wem ein einfacher Rundgang durch den Park nicht reicht, kann dort auch übernachten. Seit vergangenem Jahr stehen mitten im Park zwei Holzhäuser, die nach dem Steckmodell-Prinzip gebaut wurden. Die Hütten können zusammen oder einzeln für jeweils eine Nacht gebucht werden und garantieren den Kleinen und auch den Großen ein unvergessliches Erlebnis.

Kleiner Tipp für junge Eltern