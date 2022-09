Tritte und Bewegungen : Erleichterung bei Chrissy Teigen – sie spürt ihr ungeborenes Baby

2020 verlor das Paar Söhnchen Jack in der 20. Schwangerschaftswoche.

Aufgrund vergangener Erfahrungen waren die letzten Monate für Chrissy Teigen nicht einfach. Doch nun kann sie aufatmen: Wie die Schwangere überglücklich mit der Welt teilt, macht sich ihr Kind im Bauch bemerkbar. «Ich spüre endlich das Baby, also muss ich meinem Arzt nicht mehr wegen eines täglichen Besuchs für einen Ultraschall schreiben», postet die Ehefrau von John Legend (43) auf Twitter.

Erst im August hatte das Paar via Instagram bekannt gegeben, dass es erneut Nachwuchs erwartet, nachdem es 2020 den Verlust von Baby Jack verkraften musste. Vor wenigen Tagen überraschte das Model allerdings mit einer Offenbarung: Sie hatte nicht, wie ursprünglich kommuniziert, eine Fehlgeburt erlitten, sondern ließ eine lebensrettende Abtreibung vornehmen. «Nennen wir es einfach das, was es war: Es war eine Abtreibung», sagte die 36-Jährige bei einer Veranstaltung in den USA. Nach der Hälfte der Schwangerschaft habe sich herausgestellt, dass ihr Sohn nicht überleben würde – «und ich ohne medizinische Intervention auch nicht», stellte sie klar.