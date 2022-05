Nordrhein-Westfalen : Ermittler fahnden weltweit nach flüchtiger Millionenbetrügerin

DÜSSELDORF – Zielfahnder des Landeskriminalamts (LKA) Nordrhein-Westfalen suchen weltweit nach einer flüchtigen Millionenbetrügerin.

Die 41-Jährige Beschuldigte soll «als treibende Kraft und geistige Erfinderin» der vermeintlichen Kryptowährung OneCoin Investoren in der ganzen Welt veranlasst haben, in diese tatsächlich wertlose Währung zu investieren, wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld und das LKA in Düsseldorf am Mittwoch mitteilten.