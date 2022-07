Großregion : Ermittler im Saarland nehmen mutmaßlichen Mafioso fest

ILLINGEN – Wie die deutsche Polizei am heutigen Freitag mittgeteilt hat, soll es Ermittlern gelungen sein ein mutmaßliches Mitglied der italienischen Mafia im Saarland festzunehmen.

Ermittler haben im saarländischen Illingen ein mutmaßliches Mitglied der italienischen Mafia festgenommen. Der Mann soll nahe der süditalienischen Stadt Bari zwei Männer auf offener Straße erschossen haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Saarbrücken am Freitag mitteilte. Die italienischen Behörden werfen dem 38-Jährigen zweifachen Mord sowie die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und das unerlaubte Führen von Schusswaffen vor.

Die Morde wurden im Januar 2012 in Grumo Appula begangen. Hintergrund sollen Auseinandersetzungen um die Kontrolle des örtlichen Drogenmarkts gewesen sein. Der 38-Jährige soll Mitglied eines Mafiaclans sein. Im Jahr 2019 sei er ins Saarland gezogen. Die italienischen Behörden wandten sich an die Ermittler im Saarland, um eine Auslieferung zu erreichen. Am Dienstag wurde der Mann festgenommen.