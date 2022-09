Luxemburg: Ermittler zeichnet verstörendes Bild von angeklagtem Polizisten

Am dritten Prozesstag gegen den ehemaligen Polizisten, der 2018 in Bonneweg einen Autofahrer mit einem Kopfschuss getötet hat, ist am Donnerstag der Ermittler der Generalinspektion der Polizei (IGP) in den Zeugenstand berufen worden. Seine Aussage befasste sich mit dem Verhalten des Angeklagten während seiner Zeit bei der Polizei und bei den Ereignissen am Tattag.