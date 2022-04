«Vereinte Patrioten» zerschlagen : Ermittlern in Rheinland-Pfalz gelingt offenbar Schlag gegen Rechtsextremisten

Ziel der Gruppe sei es durch Anschläge Stromausfälle herbeizuführen um einen Bürgerkrieg auszulösen

Das Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz konnte die Gruppe hindern Anschläge zu begehen.

Ermittlern in Rheinland-Pfalz ist offenbar ein Schlag gegen eine rechtsextreme Chatgruppe gelungen. Gegen die Mitglieder der Gruppe «Vereinte Patrioten» wird wegen des Verdachts einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch in Mainz mitteilte.