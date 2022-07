Nach Weihnachts-Einbruch : Ermittlungen eingestellt – Verona Pooth fühlt sich zu Hause nicht mehr sicher

Einbrecher steigen an Heiligabend in die Villa der Moderatorin ein und räumen diese leer. Nun wird der Fall ohne Erfolg geschlossen. Schlimm für die Familie, die seither in Angst lebt.

1 / 7 Verona Pooth muss nun mit der Gewissheit leben, dass die Diebe, die sich an ihren Sachen zu schaffen gemacht haben, nie gefunden werden. Instagram/verona.pooth Während die 53-Jährige mit ihrem Ehemann Franjo (52) sowie den beiden Söhnen San Diego (18) und Rocco (10) bei ihren Schwiegereltern Heiligabend feierte, stiegen Einbrecher in ihre Villa ein. Instagram/verona.pooth Aus dem Haus, das in der Nähe von Dortmund steht, stahlen sie Dinge im Wert von mehreren Hunderttausend Euro – auch Pooths Trinity-Ring von Cartier ist weg. Instagram/verona.pooth

«Ich fühle mich zu Hause nicht mehr so sicher wie vorher», sagt Verona Pooth (53) in ihrer Instagram-Story. Verständlich, denn am 24. Dezember wurde ihre Villa ausgeraubt, während sie mit ihrer Familie bei den Schwiegereltern Heiligabend feierte. Doch der Fall bleibt unaufgeklärt. Die Täter wurden nicht identifiziert und die Ermittlungen seien entsprechend eingestellt worden, wie eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft mitteilt. Von der ergaunerten Beute in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro – darunter auch Poots Hochzeitsschmuck – fehlt damit noch immer jede Spur.

Wie Überwachungsaufnahmen zeigen, die Verona Pooth nach dem Einbruch selbst publik gemacht hatte, waren vier Täter an dem Coup beteiligt. Die Unbekannten nahmen unter anderem den Tresor mit, den sie in Pooths Kleinwagen verfrachteten – und damit verschwanden. Obwohl sich laut der «Bild» einer der Täter verletzt hatte und Blutspuren hinterließ, konnte eine DNA-Auswertung allerdings keine hilfreichen Informationen liefern.

Bei neuen Indizien werden Ermittlungen wieder aufgenommen

Um nicht nochmals ein derart einschneidendes Erlebnis zu erfahren, haben die Pooths ihr Heim weiter aufgerüstet und eine neue Tür mit Panzerglas anfertigen lassen. «Da kann kein Einbrecher mehr rein», erzählt die Moderatorin ihren Fans in einem Instagram-Video. Und auch direkt nach dem Vorfall habe ihr Mann Franjo (52) Fachleute kontaktiert, um Bewegungsmelder und einen verbesserten Alarm zu installieren.

Doch ein Funke Hoffnung bleibt weiter bestehen: Auch wenn der Fall von den Behörden zu den Akten gelegt wurde – die Ermittlungen würden sofort wieder aufgenommen werden, sollten neue Anhaltspunkte gefunden werden, betonte die zuständige Sprecherin weiter.