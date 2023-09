Ermittlungen eingestellt: Wie geht es mit Till Lindemann weiter?

1 / 4 Die Berliner Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen Till Lindemann eingestellt. IMAGO/Eyepix Group Die Anzeigen gegen den Rammstein-Frontmann wurden nicht von den vermeintlichen Opfern, sondern von Drittpersonen eingereicht. imago images/STAR-MEDIA Nachdem mehrere Frauen teils anonym Vorwürfe gegen Lindemann erhoben hatten, gab es Proteste und Boykottaufrufe. IMAGO/Beautiful Sports

In Berlin sind die Ermittlungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) eingestellt worden. Das teilten unter anderem die Anwälte des Musikers mit. Diese Entscheidung wurde «mangels hinreichenden Tatverdachts» getroffen, geht aus einem Schreiben hervor. Der Musiker hat sich ebenfalls zu der Einstellung der Ermittlungen geäußert. In einer Instagram-Story teilte er eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Berlin zum eingestellten Ermittlungsverfahren, in einer anderen schrieb er in einem Statement schlicht: «Ich danke allen, die unvoreingenommen das Ende der Ermittlungen abgewartet haben.»

Was war passiert?

Nachdem die Nordirin Shelby Lynn in den sozialen Netzwerken behauptet hatte, anlässlich eines Rammstein-Konzerts in Vilnius (Litauen) am 23. Mai 2023 unter Drogen gesetzt worden zu sein, veröffentlichte die Youtuberin Kayla Shyx nur wenige Tage später, nämlich am 5. Juni 2023, ein Youtube-Video, in dem sie unter Berufung auf Shelby Lynn und angebliche Aussagen weiterer Frauen behauptet hatte, Mädchen seien von Till Lindemann sexuell missbraucht worden, nachdem man ihnen zuvor K.-o.-Tropfen, Drogen oder Alkohol zugeführt habe. Diese Anschuldigungen wurden von zahlreichen Medien aufgegriffen und fanden weltweit Beachtung.

Unter Berufung auf die Anschuldigungen von Shelby Lynn und Kayla Shyx sowie nachfolgende Medienberichte hatten drei Privatpersonen und eine Gesellschaft Strafanzeige gegen Till Lindemann bei der Staatsanwaltschaft Berlin erstattet. Sämtlichen Anzeigenerstattern ist gemein, dass ihre Strafanzeigen nicht auf eigene Erfahrungen gestützt waren, sondern ausschließlich auf die Aussagen von Shelby Lynn, Kayla Shyx und die darauffolgenden Medienberichte.

Wie geht es weiter?

Juristisch hat Lindemann derzeit also nichts mehr zu befürchten. Sollten sich allerdings mutmaßlich betroffene Frauen bei den Behörden melden und sich neue Hinweise ergeben, könnte der Fall erneut in den Fokus der Ermittler rücken und zu einer Wiederaufnahme des Verfahrens führen. Dies kann bis zur Verjährungsfrist jederzeit wieder geschehen.

Derzeit laufen weiterhin Verfahren gegen Medien vor einem Zivilgericht. Es wird über einzelne Passagen in veröffentlichten Texten zu eigenen Recherchen gestritten. Gleichem müssen sich Shelby Lynn und Kayla Shyx stellen. Sie wurden aufgefordert, aus ihren Anschuldigungen und Videos Passagen zu löschen.

Hast Du den Fall rund um Till Lindemann verfolgt? Ja, jedes Detail. Nur vereinzelt. Nein, das interessiert mich alles nicht.

Welche Rolle spielen die Medien?

Zahlreichen Medien – darunter vor allem der Spiegel, NDR, WDR und die Süddeutsche Zeitung – wird das Vorantreiben einer Vorverurteilung von Till Lindemann nachgesagt. Die Sender und Titel diverser Medienhäuser hatten mit weiteren mutmaßlichen Opfern gesprochen und die Rechercheerkenntnisse öffentlich gemacht. Dazu heißt es im Statement von Lindemanns Anwälten: «Mit Abschluss des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens zeigt sich, dass die schwerwiegenden Vorverurteilungen unseres Mandanten in den sozialen Netzwerken und in den Medien keine Grundlage hatten. Vor diesem Hintergrund werden wir für unseren Mandanten weiterhin zivilrechtlich gegen unzulässige Darstellungen in den sozialen Netzwerken und in den Medien sowie gegen rechtswidrige Verdachtsberichterstattungen vorgehen.»

Die einzelnen Medien wehren sich. So nimmt der Spiegel öffentlich Stellung und schreibt: «Es ist die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, Hinweisen über mutmaßliches Fehlverhalten nachzugehen – unabhängig davon, ob es dazu schon ein juristisches Verfahren oder sogar ein Urteil gibt. Das gilt für Korruption oder Wirtschaftskriminalität genauso wie für Machtmissbrauch oder sexualisierte Gewalt. Wenn es genügend belastbare Indizien gibt, kann im Rahmen einer Verdachtsberichterstattung darüber berichtet werden.»

Der NDR lässt Heribert Prantl, Jurist und Autor der Süddeutsche Zeitung, in einem Beitrag zu Wort kommen: «Die Medien dürfen ihre Urteile unabhängig davon fällen, ob das Verhalten des Beschuldigten nach dem Strafgesetzbuch strafbar ist oder nicht. Ein solches öffentliches Moralurteil ist nicht per se unzulässig. Berechtigte Vorwürfe gibt es auch außerhalb des Strafrechts», stellt er klar. Und: «Die Bloßstellung eines Menschen, in dem Fall von Herrn Lindemann, ist kein Ermittlungszweck, auch nicht bei journalistischen Recherchen.» Weiter führt er aus: «Wir erleben gerade in diesem Fall die Ambivalenz des Unschuldsprinzips.»