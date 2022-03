Steuerbetrug : Ermittlungen gegen Brasiliens Trainer Scolari

Luiz Felipe Scolari will Brasilien vor eigenem Publikum zum sechsten WM-Triumph führen. Doch die Arbeit des Trainers wird von Steuerbetrugsvorwürfen gestört.

Wirbel um Brasilien-Trainer Luiz Felipe Scolari: Nur einen Monat vor Beginn der Fußball-WM in Brasilien sieht sich der Coach des Gastgebers mit Steuerbetrugsvorwürfen konfrontiert. Der 65-Jährige bestritt Medienberichte, wonach er zwischen 2003 und 2008 in Portugal Einnahmen in Höhe von gut 7,4 Millionen Euro nicht versteuert habe. «Ich habe meine Steuererklärungen alle korrekt gemacht», ließ Scolari der brasilianischen Zeitung «Folha de S.Paulo» auf Anfrage durch einen Sprecher mitteilen.