Stuttgart 21 : Ermittlungen gegen Crew mit Wasserwerfern

STUTTGART – Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Polizisten, die im September 2010 einen Demonstranten mit einem Wasserwerfer fast blind schossen.

Ein Wasserwerfer spritzt am 30. September 2010 im Schlossgarten in Stuttgart auf Demonstranten, die gegen die geplante Abholzung mehrerer Bäume im Park protestieren.

Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt laut der Tageszeitung «Stuttgarter Nachrichten» wegen schwerer Körperverletzung gegen ein dutzend Polizeibeamte, die am 30. September 2010 bei einem Wasserwerfer-Einsatz gegen Demonstranten einen 68-jährigen Rentner so schwer verletzten, dass dieser fast erblindete.

Am so genannten «schwarzen Donnerstag» war die Polizei gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen, die in einem Park gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 protestierten. Dabei wurde der Rentner Dietrich Wagner von einem Strahl eines Wasserwerfers so schwer an den Augen verletzt, dass er fast erblindete.