Flughafen Berlin Brandenburg (BER) : Ermittlungen gegen Klimaaktivisten nach Stör-Aktion

Am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) war am gestrigen Donnerstagnachmittag wegen einer Aktion von Klimaaktivisten der Flugverkehr eingestellt worden. Die Klimaprotestgruppe «Letzte Generation» erklärte in einer Mitteilung, mehrere Unterstützer hätten das Rollfeld des Flughafens blockiert. Nun ist das Landeskriminalamt in den Fall eingeschaltet worden.