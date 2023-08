Ermittlungen laufen: Police Grand-Ducale meldet sieben Einbrüche an einem Tag

Am vergangenen Dienstag wurden sieben Einbruchdiebstähle in Ein- und Mehrfamilienhäusern festgestellt, wie die Police Grand-Ducale am Mittwochmorgen mitteilt. Mit präventiven Ratschlägen zur Vorbeugung von Einbrüchen möchte sie die Bevölkerung sensibilisieren. In allen Fällen seien Ermittlungen eingeleitet worden.