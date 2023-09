Ermordeter Aktivist: Kanada weist indischen Spitzendiplomaten aus

1 / 3 Hardeep Singh Nijjar wurde im Juni auf kanadischem Staatsgebiet erschossen. IMAGO/ZUMA Press In Vancouver kam es deshalb zu Protesten vor dem indischen Konsulat. IMAGO/ZUMA Press Justin Trudeau hat mit dem indischen Premierminister Narendra Modri am G20-Gipfel über den Vorfall gesprochen. AFP

Nach der Ermordung eines Sikh-Aktivisten hat Kanada einen indischen Spitzendiplomaten des Landes verwiesen. Der Leiter des indischen Geheimdienstes in Kanada sei ausgewiesen worden , teilte die kanadische Außenministerin Mélanie Joly am Montag (Ortszeit) mit.

Es lägen «glaubwürdige Hinweise» auf eine «mögliche Verbindung zwischen indischen Regierungsvertretern und dem Mord an dem kanadischen Staatsbürger Hardeep Singh Nijjar» vor, sagte der kanadische Regierungschef Justin Trudeau am Montag vor dem Parlament in Ottawa. Nijjar, der sich für die Errichtung eines unabhängigen Sikh-Staates in Indien einsetzte, war im Juni erschossen auf dem Parkplatz eines Tempels in der kanadischen Provinz British Columbia gefunden worden.

«Verletzung unserer Souveränität»

Trudeau sagte im Parlament, Kanada habe der indischen Regierung gegenüber seine tiefe Besorgnis zum Ausdruck gebracht. «Letzte Woche auf dem G20-Gipfel habe ich diese Bedenken persönlich, direkt und in aller Deutlichkeit an Premierminister Modi herangetragen», so Trudeau. «Jede Beteiligung einer ausländischen Regierung an der Tötung eines kanadischen Bürgers auf kanadischem Boden ist eine inakzeptable Verletzung unserer Souveränität.»

Am 18. Juni war vor einem Sikh-Kulturzentrum in Surrey (Provinz British Columbia) Hardeep Singh Nijjar erschossen worden, der sich für die Gründung eines unabhängigen Sikh-Staats mit dem Namen Khalistan eingesetzt hatte. Die Khalistan-Bewegung ist in Indien verboten, dort sehen die Behörden sie als Bedrohung der nationalen Sicherheit an. Unterstützer der Idee leben vor allem in Nordindien, aber auch in Kanada und Großbritannien, wo eine große Sikh-Diaspora existiert.