Luxemburg: Erneut eine Person im Bahnhofsviertel mit Messer verletzt

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es am Luxemburger Bahnhof in der Rue Joseph Junck erneut zu einem Angriff mit Messer auf eine Person gekommen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Police Grand-Ducale von Montagmorgen hervor. Das Opfer sei durch einen Stich in den Rücken verletzt worden. Bereits kurze Zeit später war es der Polizei möglich, den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatorts zu schnappen.